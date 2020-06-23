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В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика в Златоусте Челябинской области, на которого дома упал шкаф, сообщило во... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:40
следственный комитет россии (ск рф)
златоуст
челябинская область
происшествия
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златоуст
челябинская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), златоуст, челябинская область, происшествия

В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело

14:19 23.06.2020 (обновлено: 14:40 23.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика в Златоусте Челябинской области, на которого дома упал шкаф, сообщило во вторник СУСК РФ.
По данным СК, 19 июня в лечебное учреждение города Златоуст был доставлен восьмилетний мальчик с травмой головы, 22 июня ребенок скончался в больнице.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, в лечебное учреждение ребенок поступил из дома, где, со слов родителей, на него упал шкаф, стоящий у стены", - говорится в сообщении.
СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, также проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика, поясняется в сообщении.
Расследование уголовного дела взято на контроль и. о. руководителя СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 июня, 12:19
В Якутии ребенок погиб при опрокидывании лодки на реке Адыча
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Следственный комитет России (СК РФ)ЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
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