В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика в Златоусте Челябинской области, на которого дома упал шкаф, сообщило во вторник СУСК РФ.
По данным СК, 19 июня в лечебное учреждение города Златоуст был доставлен восьмилетний мальчик с травмой головы, 22 июня ребенок скончался в больнице.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, в лечебное учреждение ребенок поступил из дома, где, со слов родителей, на него упал шкаф, стоящий у стены", - говорится в сообщении.
СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, также проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика, поясняется в сообщении.
Расследование уголовного дела взято на контроль и. о. руководителя СУСК.