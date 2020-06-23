В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело

"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, в лечебное учреждение ребенок поступил из дома, где, со слов родителей, на него упал шкаф, стоящий у стены", - говорится в сообщении.