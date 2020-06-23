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https://ria.ru/20200623/1573364103.html
В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
Деятельность аквапарков, кинотеатров, аттракционов, детских лагерей и комнат, спа-центров, бань и саун возобновляется в Крыму с 1 июля, соответствующие... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны

14:18 23.06.2020 (обновлено: 14:21 23.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Деятельность аквапарков, кинотеатров, аттракционов, детских лагерей и комнат, спа-центров, бань и саун возобновляется в Крыму с 1 июля, соответствующие изменения в указ внес глава республики Сергей Аксенов.
Аксёнов во вторник внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым". Согласно документу, из списка предприятий, работа которых приостановлена до 1 августа, исключены кинотеатры и театры, аквапарки и спа-центры, бани и сауны, плавательные бассейны. Согласно новому указу, с июля в Крыму разрешается работа детских лагерей, детских игровых комнат, аттракционов, в том числе водных.
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Закрытыми до 1 августа в Крыму останутся хостелы. До августа в Крыму также запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Запрещен выезд организованных детских групп за пределы региона, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций.
С 15 июня, согласно решению властей региона, в Крыму открылись спортивные и тренажерные залы при сохранении дистанционного режима, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом, а также музеи. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, с 15 июня они заработали в обычном режиме, предприятия и транспорт начали работать с 18 мая. Отели, пансионаты и санатории смогут с 1 июля принимать граждан России, с 15 июня в них разрешили отдыхать крымчанам.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация на полуострове позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля.
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ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмНовости - ТуризмСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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