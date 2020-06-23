В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Деятельность аквапарков, кинотеатров, аттракционов, детских лагерей и комнат, спа-центров, бань и саун возобновляется в Крыму с 1 июля, соответствующие изменения в указ внес глава республики Деятельность аквапарков, кинотеатров, аттракционов, детских лагерей и комнат, спа-центров, бань и саун возобновляется в Крыму с 1 июля, соответствующие изменения в указ внес глава республики Сергей Аксенов

Аксёнов во вторник внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым". Согласно документу, из списка предприятий, работа которых приостановлена до 1 августа, исключены кинотеатры и театры, аквапарки и спа-центры, бани и сауны, плавательные бассейны. Согласно новому указу, с июля в Крыму разрешается работа детских лагерей, детских игровых комнат, аттракционов, в том числе водных.

Закрытыми до 1 августа в Крыму останутся хостелы. До августа в Крыму также запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Запрещен выезд организованных детских групп за пределы региона, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций.

С 15 июня, согласно решению властей региона, в Крыму открылись спортивные и тренажерные залы при сохранении дистанционного режима, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом, а также музеи. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, с 15 июня они заработали в обычном режиме, предприятия и транспорт начали работать с 18 мая. Отели, пансионаты и санатории смогут с 1 июля принимать граждан России, с 15 июня в них разрешили отдыхать крымчанам.