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В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
Выпавший мокрый снег с порывами ветра, предварительно, стали причиной гибели почти тысячи голов мелкого рогатого скота в Туве, сообщает минсельхоз республики. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:15
республика тыва
происшествия
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РИА Новости
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353
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республика тыва, происшествия

В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега

14:15 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОвцы в загоне
Овцы в загоне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Овцы в загоне. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Выпавший мокрый снег с порывами ветра, предварительно, стали причиной гибели почти тысячи голов мелкого рогатого скота в Туве, сообщает минсельхоз республики.
"В ночь с 21 по 22 июня 2020 года на территории 7 муниципальных образованиях Республики Тыва выпал сильный мокрый снег со шквалистым ветром, в результате чего был выявлен падёж мелкого рогатого скота, по предварительным данным, в 902 голов. В настояние время организованы выезды в муниципальные образования республики для установления факта падежа скота", - говорится в сообщении.
Свиньи
14 июня, 14:40
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По данным властей, животные могли переохладиться после стрижки. Из 902 погибших голов мелкого рогатого скота, 537 голов МРС принадлежит участникам проекта "Кыштаг для молодой семьи" Наиболее пострадали хозяйства Чаа-Хольского, Сут-Хольского, Дзун-Хемчикского кожуунов.
"В настоящее время продолжают поступать звонки чабанов в Управления Сельского хозяйства кожуунов, поэтому вполне возможно увеличение павшего скота", - предполагают в минсельхозе.
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Республика ТываПроисшествия
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