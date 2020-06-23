В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега

КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Выпавший мокрый снег с порывами ветра, предварительно, стали причиной гибели почти тысячи голов мелкого рогатого скота в Туве, сообщает минсельхоз республики.
"В ночь с 21 по 22 июня 2020 года на территории 7 муниципальных образованиях Республики Тыва выпал сильный мокрый снег со шквалистым ветром, в результате чего был выявлен падёж мелкого рогатого скота, по предварительным данным, в 902 голов. В настояние время организованы выезды в муниципальные образования республики для установления факта падежа скота", - говорится в сообщении.
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По данным властей, животные могли переохладиться после стрижки. Из 902 погибших голов мелкого рогатого скота, 537 голов МРС принадлежит участникам проекта "Кыштаг для молодой семьи" Наиболее пострадали хозяйства Чаа-Хольского, Сут-Хольского, Дзун-Хемчикского кожуунов.
"В настоящее время продолжают поступать звонки чабанов в Управления Сельского хозяйства кожуунов, поэтому вполне возможно увеличение павшего скота", - предполагают в минсельхозе.