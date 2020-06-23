В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега

"В ночь с 21 по 22 июня 2020 года на территории 7 муниципальных образованиях Республики Тыва выпал сильный мокрый снег со шквалистым ветром, в результате чего был выявлен падёж мелкого рогатого скота, по предварительным данным, в 902 голов. В настояние время организованы выезды в муниципальные образования республики для установления факта падежа скота", - говорится в сообщении.