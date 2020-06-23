ОП насчитывает более 380 тысяч наблюдателей на голосовании по поправкам

"Только от общественных организаций у нас более 260 тысяч наблюдателей. Сейчас очень активно поступают заявки от партий. И отдельно моя благодарность непарламентским партиям, у нас более 10 тысяч наблюдателей, в том числе и Партии пенсионеров", - рассказал Григорьев на пресс-конференции о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием.