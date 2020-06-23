ОП насчитывает более 380 тысяч наблюдателей на голосовании по поправкам

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. База данных по общественным наблюдателям на голосовании по поправкам в конституцию уже насчитывает 380 тысяч человек, из них 260 тысяч – от общественных организаций, еще 10 тысяч – от непарламентских партий, сообщил руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Только от общественных организаций у нас более 260 тысяч наблюдателей. Сейчас очень активно поступают заявки от партий. И отдельно моя благодарность непарламентским партиям, у нас более 10 тысяч наблюдателей, в том числе и Партии пенсионеров", - рассказал Григорьев на пресс-конференции о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием.
Григорьев также отметил, что ОП РФ ожидает рост числа заявок на наблюдение и от парламентских, и от непарламентских партий.
"На данных момент в нашей базе данных учтено 380 тысяч наблюдателей", - отметил Григорьев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.