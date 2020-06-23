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Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:14
сергей литвинов
дмитрий михальченко
андрей каминов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей литвинов, дмитрий михальченко, андрей каминов, происшествия

Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина

14:13 23.06.2020 (обновлено: 14:14 23.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево Александра Родионова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Родионов признал вину и заключил досудебное соглашение, дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно".
"Приговором Московского городского суда Родионов А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года",- сказала собеседница агентства.
Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима, также суд назначил ему штраф 500 тысяч и ограничение свободы сроком на один год.
Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела против петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя, главный фигурант которого - гендиректор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко. Также обвинения предъявлены главе ФГУП "Атэкс" при ФСО Андрею Каминову, гендиректору компании "Стройфасад" Владиславу Кюнеру, бывшему директору этой фирмы Сергею Литвинову и экс-главе "Стройкомплекта" Дмитрию Торчинскому.
Молоток в зале судебных заседаний
8 июня, 10:17
Дело о хищении у дольщиков в Краснодаре 690 млн рублей дошло до суда
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