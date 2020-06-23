Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина

Кресла для судей в зале заседаний

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево Александра Родионова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Родионов признал вину и заключил досудебное соглашение, дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно".

"Приговором Московского городского суда Родионов А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года",- сказала собеседница агентства.

Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима, также суд назначил ему штраф 500 тысяч и ограничение свободы сроком на один год.