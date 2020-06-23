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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573363418.html
Эксперты оценили важность поправок к Конституции
После поправок в Конституцию права россиян станут незыблемыми, а жизнь многих слоев населения улучшится, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:11
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Эксперты оценили важность поправок к Конституции

14:11 23.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После поправок в Конституцию права россиян станут незыблемыми, а жизнь многих слоев населения улучшится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.

Прогрессивные и всеохватывающие

Как считает председатель комиссии по реализации программы "Мой район" и комплексному развитию города Общественной палаты Москвы Вера Москвина, поправки конституцию прогрессивны и затрагивают все проблемы.
По ее мнению, в них нет ни одного малозначимого пункта или проходного.
"Поправки настолько прогрессивны, они затрагивают почти все больные точки нашей жизни - это мужчины и женщины, животные, социальная поддержка и так далее. Нет ни одного пункта малозначимого или проходного. Некоторые люди говорят, что это все мишура для того чтобы прикрыть обнуление - я категорически, агрессивно с этим не согласна", - заявила Москвина.
Глава муниципального округа Фили-Давыдково Василий Адам в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что поправки коснутся многих людей и многих слоев населения.
"Я считаю, что поправки положительно скажутся на жизни россиян. Поправки вводятся своевременно", - отметил Адам.
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Незыблемость прав

По мнению опрошенных экспертов поправки в конституцию обеспечат лучшие права для россиян. По мнению Москвиной, Конституция должна была быть обновлена ещё несколько лет назад.
"Наконец-то мы дошли до этого момента, когда мы все сможем за это проголосовать. Как изменится жизнь? Я думаю, что наши права станут более незыблемыми в связи с принятием новой конституции", - считает Москвина.
Глава муниципального округа отметил, что новые поправки дают гарантии гражданам России и обеспечивают стабильную заработную плату.
"Если взять врачей, то в конечном итоге государство совместно с местными властями, субъектами федерации, будут ответственны за заработную плату, за обеспечение лекарственными препаратами, за строительство поликлиник и больниц и так далее. Врачам станет лучше работать, а зарплата будет стабильной", - пояснил глава муниципального округа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:44Голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил процедуру голосования по поправкам
10400423
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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