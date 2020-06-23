Эксперты оценили важность поправок к Конституции

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После поправок в Конституцию права россиян станут незыблемыми, а жизнь многих слоев населения улучшится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Нижегородской области. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.

Прогрессивные и всеохватывающие

Как считает председатель комиссии по реализации программы "Мой район" и комплексному развитию города Общественной палаты Москвы Вера Москвина, поправки конституцию прогрессивны и затрагивают все проблемы.

По ее мнению, в них нет ни одного малозначимого пункта или проходного.

"Поправки настолько прогрессивны, они затрагивают почти все больные точки нашей жизни - это мужчины и женщины, животные, социальная поддержка и так далее. Нет ни одного пункта малозначимого или проходного. Некоторые люди говорят, что это все мишура для того чтобы прикрыть обнуление - я категорически, агрессивно с этим не согласна", - заявила Москвина.

Глава муниципального округа Фили-Давыдково Василий Адам в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что поправки коснутся многих людей и многих слоев населения.

"Я считаю, что поправки положительно скажутся на жизни россиян. Поправки вводятся своевременно", - отметил Адам.

Незыблемость прав

По мнению опрошенных экспертов поправки в конституцию обеспечат лучшие права для россиян. По мнению Москвиной, Конституция должна была быть обновлена ещё несколько лет назад.

"Наконец-то мы дошли до этого момента, когда мы все сможем за это проголосовать. Как изменится жизнь? Я думаю, что наши права станут более незыблемыми в связи с принятием новой конституции", - считает Москвина.

Глава муниципального округа отметил, что новые поправки дают гарантии гражданам России и обеспечивают стабильную заработную плату.