Онлайн-конференция, посвященная вакцинации на протяжении всей жизни

- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- главный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай БРИКО;- главный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана ДРАПКИНА;- главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения РФ Елена УВАРОВА.В ходе мероприятия будут освещены темы иммунопрофилактики вакциноконтролируемых инфекций у разных возрастных категорий и роль узкопрофильных специалистов в пропаганде вакцинопрофилактики. Особое внимание будет уделено вакцинации против вируса папилломы человека, гриппа, ветряной оспы, пневмококковой и некоторых других инфекций.