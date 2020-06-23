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Онлайн-конференция, посвященная вакцинации на протяжении всей жизни
30 июня в 09:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет первую Всероссийскую мультимедийную конференцию "Время жить", посвященную вакцинации на протяжении всей жизни.
2020-06-23T14:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1573363340.jpg?1592910615
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная вакцинации на протяжении всей жизни

14:10 23.06.2020
31
30 июня в 09:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет первую Всероссийскую мультимедийную конференцию "Время жить", посвященную вакцинации на протяжении всей жизни.
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Участники:
- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай БРИКО;
- главный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана ДРАПКИНА;
- главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения РФ Елена УВАРОВА.

В ходе мероприятия будут освещены темы иммунопрофилактики вакциноконтролируемых инфекций у разных возрастных категорий и роль узкопрофильных специалистов в пропаганде вакцинопрофилактики. Особое внимание будет уделено вакцинации против вируса папилломы человека, гриппа, ветряной оспы, пневмококковой и некоторых других инфекций.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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