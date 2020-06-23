Онлайн-конференция, посвященная вакцинации на протяжении всей жизни

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Участники:
- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай БРИКО;
- главный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана ДРАПКИНА;
- главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения РФ Елена УВАРОВА.
В ходе мероприятия будут освещены темы иммунопрофилактики вакциноконтролируемых инфекций у разных возрастных категорий и роль узкопрофильных специалистов в пропаганде вакцинопрофилактики. Особое внимание будет уделено вакцинации против вируса папилломы человека, гриппа, ветряной оспы, пневмококковой и некоторых других инфекций.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай БРИКО;
- главный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана ДРАПКИНА;
- главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения РФ Елена УВАРОВА.
В ходе мероприятия будут освещены темы иммунопрофилактики вакциноконтролируемых инфекций у разных возрастных категорий и роль узкопрофильных специалистов в пропаганде вакцинопрофилактики. Особое внимание будет уделено вакцинации против вируса папилломы человека, гриппа, ветряной оспы, пневмококковой и некоторых других инфекций.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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