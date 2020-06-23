ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам

"В Общественной палате с 25 июня начнет работу постоянно действующий наш ситуационный центр. В режиме реального времени мы будем здесь отслеживать ход голосования, возникающие в процессе голосования проблемы или вопросы, мы будем им давать оценку, предпринимать все меры необходимого общественного реагирования. Наши общественные палаты в регионах будут обеспечивать выезд мобильных групп для решения всех возникающих вопросов", - рассказал Григорьев на пресс-конференции о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием.