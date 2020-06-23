Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573363306.html
ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
Общественная палата РФ и палаты регионов с 25 июня организуют работу ситуационных центров для отслеживания хода голосования по поправкам в конституцию, они... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573170427_0:67:2986:1747_1400x0_80_0_0_729d3f6bb1132f6994d1dd799a8ed19d.jpg
https://ria.ru/20200623/1573361267.html
https://ria.ru/20200623/1573359855.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573170427_0:67:2986:1747_1400x0_80_0_0_729d3f6bb1132f6994d1dd799a8ed19d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573170427_40:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_755bf41283f44f911ae8b1c02dc8ffeb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573170427_486:0:2534:2048_1400x0_80_0_0_28f8ba77fbb73ac7a76f6b6bf33acce9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, общественная палата рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам

14:10 23.06.2020
103
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ и палаты регионов с 25 июня организуют работу ситуационных центров для отслеживания хода голосования по поправкам в конституцию, они будут также обеспечивать выезд мобильных групп для решения спорных вопросов на местах, сообщил руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.
"В Общественной палате с 25 июня начнет работу постоянно действующий наш ситуационный центр. В режиме реального времени мы будем здесь отслеживать ход голосования, возникающие в процессе голосования проблемы или вопросы, мы будем им давать оценку, предпринимать все меры необходимого общественного реагирования. Наши общественные палаты в регионах будут обеспечивать выезд мобильных групп для решения всех возникающих вопросов", - рассказал Григорьев на пресс-конференции о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием.
Конституция РФ
Вчера, 13:47Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам
Аналогичные ситуационные центры, по словам Григорьева, будут развернуты в каждой общественной палате регионов. В ОП Москвы будет функционировать полноценный общественный штаб.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 13:33Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК получил около 70 жалоб на принуждение к голосованию
200000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщественная палата РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Конституция РФ
Эксперты оценили важность поправок к Конституции
Пожарный
На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
Сингапур
Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Системный код на экране компьютера
В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Конституция РФ
В ОП рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Египет планирует отменить плату за получение визы
Крым
В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
Здание больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
В Москве впервые за два года ни один человек не погиб в ДТП за неделю
Овцы в загоне
В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
Конституция РФ
ОП насчитывает более 380 тысяч наблюдателей на голосовании по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния