ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ и палаты регионов с 25 июня организуют работу ситуационных центров для отслеживания хода голосования по поправкам в конституцию, они будут также обеспечивать выезд мобильных групп для решения спорных вопросов на местах, сообщил руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.
"В Общественной палате с 25 июня начнет работу постоянно действующий наш ситуационный центр. В режиме реального времени мы будем здесь отслеживать ход голосования, возникающие в процессе голосования проблемы или вопросы, мы будем им давать оценку, предпринимать все меры необходимого общественного реагирования. Наши общественные палаты в регионах будут обеспечивать выезд мобильных групп для решения всех возникающих вопросов", - рассказал Григорьев на пресс-конференции о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием.
Аналогичные ситуационные центры, по словам Григорьева, будут развернуты в каждой общественной палате регионов. В ОП Москвы будет функционировать полноценный общественный штаб.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.