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На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
Открытое горение в административном здании в Северском районе Краснодарского края удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северский район
краснодарский край
происшествия
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северский район
краснодарский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, краснодарский край, происшествия

На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании

14:08 23.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Открытое горение в административном здании в Северском районе Краснодарского края удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в поселке Афипский административного здания на площади 600 квадратных метров.
"В 12.51 дана ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлекались 45 человек и 13 единиц техники.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
12 июня, 17:32
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северский районКраснодарский крайПроисшествия
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