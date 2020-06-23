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Презентация доклада о развитии Центральной Азии после пандемии
26 июня в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию экспертного доклада политологического центра "Север-Юг" совместно с экспертной платформой "Большая Евразия" на тему: "Центральная Азия: сценарии развития после пандемии".
2020-06-23T14:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573363187.jpg?1592911052
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация доклада о развитии Центральной Азии после пандемии

14:08 23.06.2020 (обновлено: 14:17 23.06.2020)
33
26 июня в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию экспертного доклада политологического центра "Север-Юг" совместно с экспертной платформой "Большая Евразия" на тему: "Центральная Азия: сценарии развития после пандемии".
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Участники:
- научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза МИГРАНЯН;
- старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН;
- советник премьер-министра правительства Кыргызстана Геннадий КАРАБАНОВ (Кыргызстан);
- главный редактор информационно-аналитического портала UzMetronom (Узбекистан)  Сергей ЕЖКОВ;
- главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Мурат ЛАУМУЛИН (Казахстан);
- кандидат политических наук Бахри БАХРИЕВ (Таджикистан).

Какое воздействие окажет на экономику и граждан стран Центральной Азии пандемия COVID-19? Возникающие возможности могут воплотиться в сценарии развития после снятия основных ограничений. Выбор правящих классов может оказаться различным: от оптимального до инерционного или даже сценария "окукливания" общества. Каковы особенности каждого из этих сценариев?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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