Презентация доклада о развитии Центральной Азии после пандемии

- научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза МИГРАНЯН;- старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН;- советник премьер-министра правительства Кыргызстана Геннадий КАРАБАНОВ (Кыргызстан);- главный редактор информационно-аналитического портала UzMetronom (Узбекистан) Сергей ЕЖКОВ;- главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Мурат ЛАУМУЛИН (Казахстан);- кандидат политических наук Бахри БАХРИЕВ (Таджикистан).Какое воздействие окажет на экономику и граждан стран Центральной Азии пандемия COVID-19? Возникающие возможности могут воплотиться в сценарии развития после снятия основных ограничений. Выбор правящих классов может оказаться различным: от оптимального до инерционного или даже сценария "окукливания" общества. Каковы особенности каждого из этих сценариев?