Презентация доклада о развитии Центральной Азии после пандемии

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Участники:
- научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза МИГРАНЯН;
- старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН;
- советник премьер-министра правительства Кыргызстана Геннадий КАРАБАНОВ (Кыргызстан);
- главный редактор информационно-аналитического портала UzMetronom (Узбекистан) Сергей ЕЖКОВ;
- главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Мурат ЛАУМУЛИН (Казахстан);
- кандидат политических наук Бахри БАХРИЕВ (Таджикистан).
Какое воздействие окажет на экономику и граждан стран Центральной Азии пандемия COVID-19? Возникающие возможности могут воплотиться в сценарии развития после снятия основных ограничений. Выбор правящих классов может оказаться различным: от оптимального до инерционного или даже сценария "окукливания" общества. Каковы особенности каждого из этих сценариев?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза МИГРАНЯН;
- старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН;
- советник премьер-министра правительства Кыргызстана Геннадий КАРАБАНОВ (Кыргызстан);
- главный редактор информационно-аналитического портала UzMetronom (Узбекистан) Сергей ЕЖКОВ;
- главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Мурат ЛАУМУЛИН (Казахстан);
- кандидат политических наук Бахри БАХРИЕВ (Таджикистан).
Какое воздействие окажет на экономику и граждан стран Центральной Азии пандемия COVID-19? Возникающие возможности могут воплотиться в сценарии развития после снятия основных ограничений. Выбор правящих классов может оказаться различным: от оптимального до инерционного или даже сценария "окукливания" общества. Каковы особенности каждого из этих сценариев?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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