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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Шесть детей есть среди 109 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 5671, сообщил областной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:07
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:07 23.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Шесть детей есть среди 109 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 5671, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умер 41 пациент c коронавирусом.
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"В регионе зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять; 15-17 лет - один; 20-29 лет - пять; 30-39 лет - 11; 40-49 лет - 17; 50-59 лет - 23; старше 60 - 47. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - приводит заявление штаба министерство информации и печати региона.
Уточняется, что 28 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Саратове, 12 - в Энгельсском, 11 - в Балаковском, семь - в Красноармейском, по шесть - в Пугачевском и Татищевском, пять - в Ершовском, четыре - в Ртищевском, по три - в Базарно-Карабулакском, Балашовском, Озинском и Петровском, по два - в Аткарском, Вольском, Дергачевском, Новобурасском, Новоузенском и Хвалынском, по одному - еще в шести районах области.
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"Среди заболевших 25 контактных лиц, 82 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 78, с признаками ОРВИ - 21, с бессимптомным течением - 10", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области увеличилось до 5671 человека, из них выздоровели 2789 человек, в том числе 149 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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