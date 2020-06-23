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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573362932.html
В Мурманске и Североморске парад Победы пройдет в открытом формате
Власти Мурманской области ожидают, что на параде Победы, который пройдет в Мурманске и Североморске 24 июня, будут присутствовать около 10 тысяч зрителей, для... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:49
75 лет великой победы
мурманск
мурманская область
североморск
общество
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РИА Новости
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353
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мурманск, мурманская область, североморск, общество

В Мурманске и Североморске парад Победы пройдет в открытом формате

14:05 23.06.2020 (обновлено: 14:49 23.06.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМурманск
Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости. Власти Мурманской области ожидают, что на параде Победы, который пройдет в Мурманске и Североморске 24 июня, будут присутствовать около 10 тысяч зрителей, для чего планируется предпринять строгие меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона.
"Парад Победы в Мурманске и Североморске пройдёт в открытом формате. По расчётам, ожидается около десяти тысяч зрителей. Чтобы не допустить всплеска заболевания коронавирусной инфекцией, будут приняты все меры безопасности", - говорится в сообщении.
В частности, будет соблюдаться социальная дистанция, будут применены средства защиты и дезинфекции, зрителям проведут термометрию, волонтёры будут раздавать маски.
Также организован альтернативный вариант для просмотра мероприятия дома, которому можно отдать предпочтение: в прямом эфире на ТВ и в соцсетях пройдёт трансляция парада.
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75 лет Великой ПобедыМурманскМурманская областьСевероморскОбщество
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