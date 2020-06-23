https://ria.ru/20200623/1573362932.html
В Мурманске и Североморске парад Победы пройдет в открытом формате
Власти Мурманской области ожидают, что на параде Победы, который пройдет в Мурманске и Североморске 24 июня, будут присутствовать около 10 тысяч зрителей, для... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:05
2020-06-23T14:49
75 лет великой победы
мурманск
мурманская область
североморск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_41aa380288973ed7edaaae86ca7d22a5.jpg
https://ria.ru/20200623/1573347284.html
мурманск
мурманская область
североморск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_41aa380288973ed7edaaae86ca7d22a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1400x0_80_0_0_6e5b0ed0b4e83685876d4ba7172d9af8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_329:0:1173:844_1400x0_80_0_0_4756e89cb576ff5f9cc5411b6496b3ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, мурманская область, североморск, общество
МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости.
Власти Мурманской области
ожидают, что на параде Победы, который пройдет в Мурманске
и Североморске
24 июня, будут присутствовать около 10 тысяч зрителей, для чего планируется предпринять строгие меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона.
"Парад Победы в Мурманске и Североморске пройдёт в открытом формате. По расчётам, ожидается около десяти тысяч зрителей. Чтобы не допустить всплеска заболевания коронавирусной инфекцией, будут приняты все меры безопасности", - говорится в сообщении.
В частности, будет соблюдаться социальная дистанция, будут применены средства защиты и дезинфекции, зрителям проведут термометрию, волонтёры будут раздавать маски.
Также организован альтернативный вариант для просмотра мероприятия дома, которому можно отдать предпочтение: в прямом эфире на ТВ и в соцсетях пройдёт трансляция парада.