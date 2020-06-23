В Мурманске и Североморске парад Победы пройдет в открытом формате

МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости. Власти Власти Мурманской области ожидают, что на параде Победы, который пройдет в Мурманске Североморске 24 июня, будут присутствовать около 10 тысяч зрителей, для чего планируется предпринять строгие меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона.

"Парад Победы в Мурманске и Североморске пройдёт в открытом формате. По расчётам, ожидается около десяти тысяч зрителей. Чтобы не допустить всплеска заболевания коронавирусной инфекцией, будут приняты все меры безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, будет соблюдаться социальная дистанция, будут применены средства защиты и дезинфекции, зрителям проведут термометрию, волонтёры будут раздавать маски.