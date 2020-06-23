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Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
В Москве 24 июня состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его венесуэльского коллеги Хорхе Арреаса, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:05
хорхе арреаса
сергей лавров
венесуэла
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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хорхе арреаса, сергей лавров, венесуэла, в мире

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

14:05 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве 24 июня состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его венесуэльского коллеги Хорхе Арреаса, сообщили журналистам в МИД РФ.
"24 июня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, который будет представить Каракас на параде Победы", - подтвердили в МИД России.
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Хорхе АрреасаСергей ЛавровВенесуэлаВ мире
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