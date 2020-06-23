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Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
В Москве 24 июня состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его венесуэльского коллеги Хорхе Арреаса, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:05
2020-06-23T14:05
хорхе арреаса
сергей лавров
венесуэла
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорхе арреаса, сергей лавров, венесуэла, в мире