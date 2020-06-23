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Число смертей от COVID-19 в Бельгии за неделю упало почти на 50 процентов
Число смертей, связанных с коронавирусом, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии в Бельгии за прошедшую неделю в среднем сократилось... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:00
2020-06-23T14:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
бельгия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости.
Число смертей, связанных с коронавирусом, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии в Бельгии
за прошедшую неделю в среднем сократилось почти вдвое, сообщили во вторник в кризисном штабе минздрава страны.
В министерстве пояснили, что в связи с устойчивым сокращением эпидемии в стране, со вторника данные будут предоставляться в измененной форме: не в абсолютных цифрах за каждый день, а в процентах и в средних значениях за прошедший семидневный период. "Таким образом, мы сможем сравнить ситуацию за прошедшие семь дней с предшествовавшей этому периоду неделей и лучше оценить тенденции", - указали в штабе.
Так, согласно последним данным, по ситуации за последние семь дней (с 16 по 22 июня) в сравнении с периодом с 13 по 19 июня, бельгийские власти констатировали сокращение числа смертей на 46%, числа пациентов в реанимации - на 45%. Общее количество заболевших снизилось, соответственно, на 17%, число новых госпитализаций - на 11%.
На настоящий момент число заболевших с середины марта составляет 60 810 человек из числа протестированных (более одного миллиона тестов).
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.