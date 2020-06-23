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В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
Более 350 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:00
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В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов

14:00 23.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание больницы в Коммунарке
Здание больницы в Коммунарке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Здание больницы в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 350 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 356 человек. Поступило 36 человек, выписан 61 человек, четверо умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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