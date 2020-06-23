Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники

Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов

Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.

Ранее Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи 7-го президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет", - написал американский лидер в Twitter.

Также он заявил, что его распоряжение "незамедлительно вступает в силу". При этом его можно использовать задним числом для наказания за уже имевшие место быть акты вандализма или сноса памятников.

"Не будет никаких исключений!" - пригрозил президент.