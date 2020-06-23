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Набиуллина перечислила нерешенные проблемы российского финсектора
Пандемия коронавируса вынесла на передний план вопросы, которые ЦБ РФ предстоит решить совместно с законодателями: это защита потребителей финансовых услуг,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:57
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эльвира набиуллина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Набиуллина перечислила нерешенные проблемы российского финсектора

13:57 23.06.2020
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© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса вынесла на передний план вопросы, которые ЦБ РФ предстоит решить совместно с законодателями: это защита потребителей финансовых услуг, комиссии и лимиты по денежным переводам и развитие дистанционных сервисов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Эпидемия достаточно хорошо показала, где у нас сильные места, где мы хорошо проходим проверку на прочность, это и макроэкономическая стабильность, и устойчивость финансовых институтов, и сформированный базис финансовых технологий. Одновременно сейчас наиболее ярко видно нерешенные вопросы, и по многим из них нам нужна помощь законодателей", - сказала она.
"Защита потребителей финансовых услуг, их информирование - это касается и защиты неквалифицированных инвесторов, и стандартов продаж финансовых услуг, и проблема ультиматумов по комиссиям и лимитам на переводы со стороны банков. С другой стороны, нам нужно развитие дистанционных финансовых услуг и цифровых финансов в целом", - перечислила глава регулятора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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