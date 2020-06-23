Набиуллина перечислила нерешенные проблемы российского финсектора

"Эпидемия достаточно хорошо показала, где у нас сильные места, где мы хорошо проходим проверку на прочность, это и макроэкономическая стабильность, и устойчивость финансовых институтов, и сформированный базис финансовых технологий. Одновременно сейчас наиболее ярко видно нерешенные вопросы, и по многим из них нам нужна помощь законодателей", - сказала она.