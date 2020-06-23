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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573361921.html
Небо Екатеринбурга засветят лучами в напоминание о Параде 1945 года
Военных привлекут к акции "Луч Победы", которая пройдет вечером в среду на привокзальной площади Екатеринбурга, сообщает Центральный военный округ во вторник. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:56
75 лет великой победы
москва
екатеринбург
общество
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РИА Новости
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353
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москва, екатеринбург, общество

Небо Екатеринбурга засветят лучами в напоминание о Параде 1945 года

13:56 23.06.2020
160
© РИА Новости / Александр Устинов9 мая 1945 г. в ознаменование Победы над Германией в Москве был дан салют из 30 артиллерийских залпов из 1 тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет
9 мая 1945 г. в ознаменование Победы над Германией в Москве был дан салют из 30 артиллерийских залпов из 1 тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет
© РИА Новости / Александр Устинов
9 мая 1945 г. в ознаменование Победы над Германией в Москве был дан салют из 30 артиллерийских залпов из 1 тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Военных привлекут к акции "Луч Победы", которая пройдет вечером в среду на привокзальной площади Екатеринбурга, сообщает Центральный военный округ во вторник.
"В темное время суток расчеты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 … запустят лучи света в небо над вокзалом уральской столицы, имитируя работу зенитных прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Акция "Лучи Победы" в небе Екатеринбурга отчасти повторит ночную праздничную иллюминацию, украшавшую Москву 24 июня 1945 года после легендарного Парада победителей. 75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.
Орден Отечественной войны
9 мая, 17:4475 лет Великой Победы
В Приморье зажгли "Лучи Победы" в память о погибших во время войны
Прожектор АПП-9 базируется на шасси армейского внедорожника "УАЗ" и призван обеспечивать безопасную посадку самолетов в простых и сложных метеоусловиях, а также для освещения различных объектов на земле и в воздухе.
Парад Победы — 2020
Вчера, 13:21
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
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75 лет Великой ПобедыМоскваЕкатеринбургОбщество
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