Небо Екатеринбурга засветят лучами в напоминание о Параде 1945 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Военных привлекут к акции "Луч Победы", которая пройдет вечером в среду на привокзальной площади Екатеринбурга, сообщает Центральный военный округ во вторник.
"В темное время суток расчеты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 … запустят лучи света в небо над вокзалом уральской столицы, имитируя работу зенитных прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Акция "Лучи Победы" в небе Екатеринбурга отчасти повторит ночную праздничную иллюминацию, украшавшую Москву 24 июня 1945 года после легендарного Парада победителей. 75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.
Прожектор АПП-9 базируется на шасси армейского внедорожника "УАЗ" и призван обеспечивать безопасную посадку самолетов в простых и сложных метеоусловиях, а также для освещения различных объектов на земле и в воздухе.
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