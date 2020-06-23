https://ria.ru/20200623/1573361891.html
Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:56
2020-06-23T13:56
ситуация в днр и лнр
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
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https://ria.ru/20200622/1573316308.html
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире