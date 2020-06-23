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Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:56
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353
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

13:56 23.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что к переговорам приступили подгруппы по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности. На четверг запланирована встреча контактной группы по Донбассу.
"Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
22 июня, 16:46
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