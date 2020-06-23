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Немецкий политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне призывает разные страны открывать архивы и начать диалог о событиях войны, считает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:40
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
александр рар
владимир путин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вторая мировая война (1939-1945), александр рар, владимир путин, общество

Немецкий политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне

13:55 23.06.2020 (обновлено: 16:40 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне призывает разные страны открывать архивы и начать диалог о событиях войны, считает политолог-международник, координатор проектов "Германо-российского форума" Александр Рар.
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
"Я считаю, что Путин правильно сделал, что написал эту статью, потому что она и достаточно тоже самокритичная, она вызывает на разговор, она вызывает на дискуссию, она дает предложения историкам начать открывать архивы и переговариваться. Я это поддерживаю. Я считаю, только так можно начинать разговор", - сказал Рар в ходе онлайн-дискуссии, посвященной исторической памяти.
Президент РФ Владимир Путин
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Александр РарВладимир ПутинОбщество
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