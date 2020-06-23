Немецкий политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

"Я считаю, что Путин правильно сделал, что написал эту статью, потому что она и достаточно тоже самокритичная, она вызывает на разговор, она вызывает на дискуссию, она дает предложения историкам начать открывать архивы и переговариваться. Я это поддерживаю. Я считаю, только так можно начинать разговор", - сказал Рар в ходе онлайн-дискуссии, посвященной исторической памяти.