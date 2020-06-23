https://ria.ru/20200623/1573361706.html
Немецкий политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне призывает разные страны открывать архивы и начать диалог о событиях войны, считает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:55
2020-06-23T16:40
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
александр рар
владимир путин
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вторая мировая война (1939-1945), александр рар, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 июня – РИА Новости.
Статья президента России Владимира Путина
о Второй мировой войне призывает разные страны открывать архивы и начать диалог о событиях войны, считает политолог-международник, координатор проектов "Германо-российского форума" Александр Рар
.
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
"Я считаю, что Путин правильно сделал, что написал эту статью, потому что она и достаточно тоже самокритичная, она вызывает на разговор, она вызывает на дискуссию, она дает предложения историкам начать открывать архивы и переговариваться. Я это поддерживаю. Я считаю, только так можно начинать разговор", - сказал Рар в ходе онлайн-дискуссии, посвященной исторической памяти.