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МИД КНР назвал слова советника Трампа о расторжении торговой сделки чушью
Заявления советника президента США по торговле Питера Наварро о якобы расторжении торговой сделки КНР и США являются полной чушью, заявил на брифинге во вторник РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:54
чжао лицзянь
обострение отношений сша и китая
дональд трамп
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сша
в мире
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353
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чжао лицзянь, обострение отношений сша и китая, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире

МИД КНР назвал слова советника Трампа о расторжении торговой сделки чушью

13:54 23.06.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Заявления советника президента США по торговле Питера Наварро о якобы расторжении торговой сделки КНР и США являются полной чушью, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая. Наварро отметил, что "сделка прекращена". Позже Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем, заявив, что "сделка с Китаем в полной сохранности".
"Упомянутые вами заявления этого американского политика – абсолютная чушь, они абсурдны и смехотворны, он постоянно лжет и совершенно лишен порядочности. Что касается торговой сделки Китая и США, то наша позиция по этому вопросу остается четкой и последовательной", - заявил дипломат.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Вчера, 06:51
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана. Китай отверг все обвинения и заявил, что его действия по коронавирусы были прозрачны.
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Чжао ЛицзяньОбострение отношений США и КитаяДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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