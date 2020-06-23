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Обнаружен самый молодой горячий юпитер
Спутник TESS зафиксировал всего в 490 световых годах от Земли новую экзопланету HIP 67522 b. Это самый молодой из известных на сегодняшний день горячих... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:57
риа наука
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экзопланета, открытия - риа наука, космос - риа наука, наса, калифорнийский технологический институт

Обнаружен самый молодой горячий юпитер

13:57 23.06.2020
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© University of Warwick/Mark GarlickТак в представлении художника выглядит горячий юпитер, проходящий рядом со звездой
Так в представлении художника выглядит горячий юпитер, проходящий рядом со звездой
© University of Warwick/Mark Garlick
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спутник TESS зафиксировал всего в 490 световых годах от Земли новую экзопланету HIP 67522 b. Это самый молодой из известных на сегодняшний день горячих юпитеров. Его возраст около 17 миллионов лет. Описание открытия опубликовано в журнале Astronomical Journal.
Горячие юпитеры — это газовые экзопланеты размером с Юпитер, которые вращаются очень близко от своих родительских звезд. Подобных объектов в Солнечной системе нет, и ученые давно спорят о том, как они образовались. Чтобы ответить на этот вопрос, у астрономов не хватало наблюдений на молодыми газовыми гигантами, находящимися в начале своего жизненного пути. Теперь такой объект найден.
Спутник TESS НАСА обнаружил у хорошо изученной звезды HIP 67522, масса которой близка к массе Солнца, газовый гигант, расположенный очень близко от нее — экзопланета совершает оборот вокруг звезды за семь дней. Возраст звезды 17 миллионов лет, а HIP 67522 b, по мнению ученых, всего на несколько миллионов лет моложе, тогда как большинству других известных горячих юпитеров — более миллиарда лет. Экзопланета HIP 67522 b примерно в 10 раз больше Земли, то есть близка по размеру к Юпитеру, и в ее составе доминируют газы.
Спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey) использует для обнаружения экзопланет метод транзита — ученые ищут небольшие провалы в яркости звезды, что указывает на то, что между наблюдателем и звездой прошла планета. Но молодые звезды, как правило, имеют много темных пятен на своих поверхностях, которые могут выглядеть как транзитные планеты. Поэтому для подтверждения открытия астрономы взяли также данные инфракрасной обсерватории космического телескопа "Спитцер".
Сам телескоп покинул орбиту 30 января 2020 года, но ученые продолжают анализировать результаты его наблюдений, хранящиеся в Инфракрасном научном архиве в Калифорнийском технологическом институте.
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"Мы можем многое узнать о Солнечной системе и ее истории, изучая планеты и другие объекты, вращающиеся вокруг Солнца, — приводятся в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА слова руководителя исследования Аарона Риззуто (Aaron Rizzuto), планетолога из Техасского университета в Остине. — Но мы никогда не узнаем, насколько уникальной или распространенной является наша Солнечная система, если мы не будем искать экзопланеты. Исследователи, изучающие экзопланеты выясняют, как Солнечная система вписывается в общую картину формирования планет во Вселенной".
Есть три основных гипотезы о том, как горячие юпитеры оказались так близко к своим родительским звездам. Во-первых, они могли сразу там образоваться, но это маловероятно. Огромные температуры, звездные ветра и массивные взрывы на поверхности молодых звезд, скорее всего, рассеяли бы любые газовые скопления в непосредственной близости от них.
Вторая гипотеза, которая признается большинством ученых, — это то, что газовые гиганты формировались на окраине планетных систем, за пределами так называемой снеговой линии, где замороженное вещество могло образовать ледяные ядра этих планет, а затем мигрировали внутрь в результате гравитационного притяжения газово-пылевого диска, окружающего звезду.
Третий вариант — горячие юпитеры перемещаются к звезде позже, когда в силу вступает гравитация других планет системы. По крайней мере, для очень молодого горячего юпитера HIP 67522 b эта гипотеза точно не подходит.
Но по одному случаю, отмечают авторы, вряд ли можно судить об образовании всего класса планет. Ученые намерены продолжать поиски молодых горячих юпитеров, чтобы в конце концов разгадать тайну их образования.
Художественное изображение экзопланеты KELT-9b – самого известного горячего юпитера
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