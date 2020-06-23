В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 59 487

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 464, до 59 487, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 357, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 600. На понедельник в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 достигло 59 023 (плюс 518 инфицированных), в том числе сообщалось о 351 умершем. Между тем 12 июня представитель Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.

"Зарегистрированы 59 487 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 886 248 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 38 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.