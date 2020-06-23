Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573361358.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 59 487
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 464, до 59 487, скончались еще шесть пациентов, всего умерших... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:50
распространение нового коронавируса
батыр бердыклычев
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1400x0_80_0_0_aceac82c0e0087a028ef9a140cafada7.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1400x0_80_0_0_aceac82c0e0087a028ef9a140cafada7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_290:0:3021:2048_1400x0_80_0_0_f9d9298a854d36430abcec84f5f39522.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_86689c08d085daf5d80f56ec8ca3031a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
батыр бердыклычев, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 59 487

13:50 23.06.2020
610
© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 464, до 59 487, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 357, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 600. На понедельник в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 достигло 59 023 (плюс 518 инфицированных), в том числе сообщалось о 351 умершем. Между тем 12 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Зарегистрированы 59 487 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 886 248 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 38 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
310324
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаБатыр БердыклычевКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США выявили более 31 тысячи новых случаев коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Девушки есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 59 023
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России оценили идею провести неделю высокого уровня ГА ООН онлайн
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Мишустин подпишет постановление о назначении лекарств при выписке
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали о новых случаях коронавируса
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД КНР назвал слова советника Трампа о расторжении торговой сделки чушью
Солист балета Государственного академического Большого театра СССР Николай Фадеечев
Умер народный артист СССР Николай Фадеечев
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
Немецкие медики рассказали о начале второй волны коронавируса в Иране
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 32 527
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния