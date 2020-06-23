Девушки есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вторая группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны РФ, состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила во вторник заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.

"Добровольцы находились у нас в изоляции две недели, после чего им провели очередные анализы скрининговые, их обследовали. По результатам данного обследования были выбраны 20 человек, которых мы сегодня вакцинировали. Часть у нас добровольцев - военнослужащие по контракту, часть - гражданские люди, которые решили принять участие в данном исследовании, в том числе девушки - да, девушки у нас тоже есть", - рассказала Волчихина в видеоролике, предоставленном Минобороны РФ.

Волчихина подчеркнула, что вакцинация добровольцев прошла по плану, на данный момент у участников исследования нет жалоб и серьезных осложнений. Их регулярно осматривают, измеряют температуру, давление, пульс.

Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете. Как сообщал сегодня Минздрав России, недавно там прививки сделали тоже второй группе добровольцев.