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Девушки есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID
Вторая группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны РФ, состоит из солдат-контрактников и гражданских РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:47
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Девушки есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID

13:47 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вторая группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны РФ, состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила во вторник заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
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"Добровольцы находились у нас в изоляции две недели, после чего им провели очередные анализы скрининговые, их обследовали. По результатам данного обследования были выбраны 20 человек, которых мы сегодня вакцинировали. Часть у нас добровольцев - военнослужащие по контракту, часть - гражданские люди, которые решили принять участие в данном исследовании, в том числе девушки - да, девушки у нас тоже есть", - рассказала Волчихина в видеоролике, предоставленном Минобороны РФ.
Волчихина подчеркнула, что вакцинация добровольцев прошла по плану, на данный момент у участников исследования нет жалоб и серьезных осложнений. Их регулярно осматривают, измеряют температуру, давление, пульс.
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Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете. Как сообщал сегодня Минздрав России, недавно там прививки сделали тоже второй группе добровольцев.
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