https://ria.ru/20200623/1573361179.html
Девушки есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID
Вторая группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны РФ, состоит из солдат-контрактников и гражданских РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:47
2020-06-23T13:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573286701.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вторая группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны РФ, состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила во вторник заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
"Добровольцы находились у нас в изоляции две недели, после чего им провели очередные анализы скрининговые, их обследовали. По результатам данного обследования были выбраны 20 человек, которых мы сегодня вакцинировали. Часть у нас добровольцев - военнослужащие по контракту, часть - гражданские люди, которые решили принять участие в данном исследовании, в том числе девушки - да, девушки у нас тоже есть", - рассказала Волчихина в видеоролике, предоставленном Минобороны РФ.
Волчихина подчеркнула, что вакцинация добровольцев прошла по плану, на данный момент у участников исследования нет жалоб и серьезных осложнений. Их регулярно осматривают, измеряют температуру, давление, пульс.
Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете. Как сообщал сегодня Минздрав России, недавно там прививки сделали тоже второй группе добровольцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.