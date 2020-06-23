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Религия и мировоззрение
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Число паломников на хадже в этом году может не превысить 10 тысяч человек
Ежегодное паломничество по святым для мусульман местам в Саудовской Аравии - хадж - в этом году могут совершить около десятка тысяч человек в отличие от не... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:44
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религия, новости - религия и мировоззрение, саудовская аравия, мекка, в мире

Число паломников на хадже в этом году может не превысить 10 тысяч человек

13:44 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Ежегодное паломничество по святым для мусульман местам в Саудовской Аравии - хадж - в этом году могут совершить около десятка тысяч человек в отличие от не менее 2,5 миллионов человек, которые обычно приезжают на хадж, сообщил во вторник на пресс-конференции министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммед Салех.
"Число паломников в этом году будет очень ограниченным, и, возможно, не превысит десяти тысяч. Это будет только внутренний хадж, для паломников из-за рубежа исключений сделано не будет", - отметил он.
По его словам, паломники будут отбираться вместе с иностранными дипмиссиями, все они сдадут тесты на наличие коронавируса, а после хаджа должны будут находиться на карантине 14 дней. За состояние их здоровья во время хаджа будут наблюдать команды врачей, в местах паломничества будут развернуты госпитали.
В понедельник министерство по делам хаджа объявило, что из-за предосторожностей, связанных с коронавирусом, в этом году в хадже, который пройдет с 28 июля по 2 августа, примут участие только те иностранцы-мусульмане, которые уже находятся на территории страны, паломники из-за рубежа на хадж приехать не смогут. При этом люди старше 65 лет и те, кто имеют хронические заболевания, тоже не смогут посетить святые места в этом году.
Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1 307 человек, выздоровели более 105 тысяч.
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