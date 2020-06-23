Число паломников на хадже в этом году может не превысить 10 тысяч человек

ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Ежегодное паломничество по святым для мусульман местам в Саудовской Аравии - хадж - в этом году могут совершить около десятка тысяч человек в отличие от не менее 2,5 миллионов человек, которые обычно приезжают на хадж, сообщил во вторник на пресс-конференции министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммед Салех.

"Число паломников в этом году будет очень ограниченным, и, возможно, не превысит десяти тысяч. Это будет только внутренний хадж, для паломников из-за рубежа исключений сделано не будет", - отметил он.

По его словам, паломники будут отбираться вместе с иностранными дипмиссиями, все они сдадут тесты на наличие коронавируса, а после хаджа должны будут находиться на карантине 14 дней. За состояние их здоровья во время хаджа будут наблюдать команды врачей, в местах паломничества будут развернуты госпитали.

В понедельник министерство по делам хаджа объявило, что из-за предосторожностей, связанных с коронавирусом, в этом году в хадже, который пройдет с 28 июля по 2 августа, примут участие только те иностранцы-мусульмане, которые уже находятся на территории страны, паломники из-за рубежа на хадж приехать не смогут. При этом люди старше 65 лет и те, кто имеют хронические заболевания, тоже не смогут посетить святые места в этом году.

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.