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Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:55
культура
валерий райков
роман виктюк
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий райков, роман виктюк, происшествия

Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова

13:47 23.06.2020 (обновлено: 17:55 23.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Роман Виктюк после спектакля "Служанки", открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия Райкова.
"Это вранье! Я с ним разговаривал только что, никаких обвинений ему не предъявлено. Все", —рассказал режиссер "Газете.Ru".
Ранее в СМИ появилась информация, что секретарь театра Виктюка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По ее словам, Райков надругался над ней на своей съемной квартире.
Она отметила, что медэкспертиза выявила следы насилия. Сам же Райков назвал это обвинение чушью .
8451021212
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КультураВалерий РайковРоман ВиктюкПроисшествия
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