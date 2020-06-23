https://ria.ru/20200623/1573360937.html
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:47
2020-06-23T17:55
культура
валерий райков
роман виктюк
происшествия
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7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152904/68/1529046880_0:139:2649:1629_1400x0_80_0_0_190f7df3473ecbf46cc2ffe0f8fb9f1d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий райков, роман виктюк, происшествия