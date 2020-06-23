Мишустин подпишет постановление о назначении лекарств при выписке

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что подпишет постановление правительства, касающееся лекарственных средств, используемых в больницах и назначаемых при выписке: пациенты получат возможность лечиться амбулаторно теми же препаратами, что были в стационаре.

"Коллеги, все мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в больницах нас лечили одними лекарствами, а при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого положительного эффекта для выздоровления. Чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи, нужны доступные по цене, качественные, а порой и вовсе инновационные лекарства. И конечно, необходимо нормативное регулирование, которое позволяет гибко решать те проблемы, с которыми сталкиваются врачи и их пациенты. Будет подписано постановление правительства о внесении соответствующих корректировок в действующее регулирование в этой сфере", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом

Мишустин уточнил, что, в частности, пациенты получат возможность продолжать лечение в амбулаторных условиях тем же препаратом, который применяли в стационаре.

"Эта мера позволит людям и после выписки следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность", - отметил премьер.

Он также сообщил о совершенствовании процедуры формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями.

"Делаем ее открытой, чтобы вопросы о включении или исключении льготных лекарств в перечне обсуждались более широким кругом специалистов, и с учетом последних достижений фармацевтики, а также подходов к борьбе с тяжелыми заболеваниями. Это важная мера. Рассчитываем, что она позволит повысить эффективность лечения наших граждан", - сказал Мишустин.