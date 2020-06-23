В девяти районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек

Сильные дожди идут несколько дней в Сербии, особенно критическая ситуация сложилась на западе страны. Режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти муниципалитетах из-за разлива нескольких местных рек. Ранее сообщалось о режиме ЧС в восьми районах.

Ранее начальник управления пожарных и спасательных подразделений МВД Горан Николич заявил, что наиболее критичная ситуация сейчас в муниципалитетах Любовия и Гуча, потому что рано утром там шел сильный дождь. При этом уровень воды начал снижаться там, где ночью было критично – в Лознице, Крупане, Осечине.