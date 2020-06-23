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В девяти районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
Режим ЧС введен в девяти общинах (районах) Сербии из-за разлива рек после дождей, сообщило национальное телевидение со ссылкой на местные власти и экстренные... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:36
небойша стефанович
сербия
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в мире
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353
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небойша стефанович, сербия, белград (город), в мире

В девяти районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек

13:36 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБелград, Сербия
Белград, Сербия
© РИА Новости / Владимир Песня
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в девяти общинах (районах) Сербии из-за разлива рек после дождей, сообщило национальное телевидение со ссылкой на местные власти и экстренные службы.
Сильные дожди идут несколько дней в Сербии, особенно критическая ситуация сложилась на западе страны. Режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти муниципалитетах из-за разлива нескольких местных рек. Ранее сообщалось о режиме ЧС в восьми районах.
"Специальные группы спасателей… на воде из Белграда, Нови-Сада, Шабаца, Валево, Сремске-Митровице и Чачака при участии жандармерии за вчерашний и сегодняшний день эвакуировали 71 человека в муниципалитетах Крупань, Любовия, Косиерич и Лучани", - сообщил телеканал.
Министр внутренних дел Небойша Стефанович прибыл в город Любовия, где одноименная река подтопила около 700 домовладений, разрушила два моста и поставила под угрозу ещё пять.
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Ранее начальник управления пожарных и спасательных подразделений МВД Горан Николич заявил, что наиболее критичная ситуация сейчас в муниципалитетах Любовия и Гуча, потому что рано утром там шел сильный дождь. При этом уровень воды начал снижаться там, где ночью было критично – в Лознице, Крупане, Осечине.
По данным МВД, вода разлилась по дорогам и улицам нескольких населенных пунктов, подтоплены сотни объектов.
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Небойша СтефановичСербияБелград (город)В мире
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