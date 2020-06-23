В Подмосковье организуют участки для голосования на открытом воздухе

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе готовят в Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе готовят в Подмосковье , на текущий момент их организовали на территориях 22 муниципалитетов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Московской области.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"На данный момент участки на открытом воздухе организованы на территории 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Секретарь подмосковного избиркома Игорь Кудрявин в ходе онлайн-конференции ОП Московской области о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием по внесению поправок в конституцию, которая транслировалась в МИА "Россия сегодня", уточнил, что участки для голосования будут организованы в шатрах и палатках.

"Избирательная комиссия установила время работы для участковых избирательных комиссий таким образом, чтобы как минимум полдня участники голосования могли проголосовать в стационарных помещениях для голосования, и только полдня такое голосование может быть организовано территориальными избирательными комиссиями (ТИК) и участковыми избирательными комиссиями (УИК) в таких палатках. Они будут установлены во дворах, где избирателей будут заранее извещать о том, что можно будет проголосовать, при этом стационарные помещения для голосования в это время работать не будут", - рассказал Кудрявин.

По его словам, также голосование по поправкам в Конституцию РФ будет организовано на части территорий в труднодоступных удаленных местностях, где нет помещений для голосований.

"Туда буду выезжать члены участковой комиссии с палатками, и там будут организовано голосование, в том плане, что все процедуры будут организованы правильно и четко", - добавил он.