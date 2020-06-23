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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Подмосковье организуют участки для голосования на открытом воздухе
Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе готовят в Подмосковье, на текущий момент их организовали на территориях 22... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:36
голосование по поправкам в конституцию
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье организуют участки для голосования на открытом воздухе

13:35 23.06.2020 (обновлено: 13:36 23.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе готовят в Подмосковье, на текущий момент их организовали на территориях 22 муниципалитетов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Московской области.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
"На данный момент участки на открытом воздухе организованы на территории 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
Секретарь подмосковного избиркома Игорь Кудрявин в ходе онлайн-конференции ОП Московской области о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием по внесению поправок в конституцию, которая транслировалась в МИА "Россия сегодня", уточнил, что участки для голосования будут организованы в шатрах и палатках.
Конституция РФ
Вчера, 12:01Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о полученных заявлениях по различным формам голосования
"Избирательная комиссия установила время работы для участковых избирательных комиссий таким образом, чтобы как минимум полдня участники голосования могли проголосовать в стационарных помещениях для голосования, и только полдня такое голосование может быть организовано территориальными избирательными комиссиями (ТИК) и участковыми избирательными комиссиями (УИК) в таких палатках. Они будут установлены во дворах, где избирателей будут заранее извещать о том, что можно будет проголосовать, при этом стационарные помещения для голосования в это время работать не будут", - рассказал Кудрявин.
По его словам, также голосование по поправкам в Конституцию РФ будет организовано на части территорий в труднодоступных удаленных местностях, где нет помещений для голосований.
"Туда буду выезжать члены участковой комиссии с палатками, и там будут организовано голосование, в том плане, что все процедуры будут организованы правильно и четко", - добавил он.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что жители Подмосковья также смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из дома, на избирательных участках по месту жительства или по месту нахождения. Для участников голосования откроют 4134 основных участка: в административных зданиях – 218, в помещениях учреждений образования – 2558, в помещениях учреждений культуры – 1023, в офисных, торговых центрах – шесть, в воинских частях – 17, в учреждениях здравоохранения – 67, в иных помещениях – 245, рассказали в ведомстве.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 11:56Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюМосковская область (Подмосковье)Общество
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