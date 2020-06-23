В Подмосковье организуют участки для голосования на открытом воздухе

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе готовят в Подмосковье, на текущий момент их организовали на территориях 22 муниципалитетов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Московской области.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
"На данный момент участки на открытом воздухе организованы на территории 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
Секретарь подмосковного избиркома Игорь Кудрявин в ходе онлайн-конференции ОП Московской области о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием по внесению поправок в конституцию, которая транслировалась в МИА "Россия сегодня", уточнил, что участки для голосования будут организованы в шатрах и палатках.
"Избирательная комиссия установила время работы для участковых избирательных комиссий таким образом, чтобы как минимум полдня участники голосования могли проголосовать в стационарных помещениях для голосования, и только полдня такое голосование может быть организовано территориальными избирательными комиссиями (ТИК) и участковыми избирательными комиссиями (УИК) в таких палатках. Они будут установлены во дворах, где избирателей будут заранее извещать о том, что можно будет проголосовать, при этом стационарные помещения для голосования в это время работать не будут", - рассказал Кудрявин.
По его словам, также голосование по поправкам в Конституцию РФ будет организовано на части территорий в труднодоступных удаленных местностях, где нет помещений для голосований.
"Туда буду выезжать члены участковой комиссии с палатками, и там будут организовано голосование, в том плане, что все процедуры будут организованы правильно и четко", - добавил он.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что жители Подмосковья также смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из дома, на избирательных участках по месту жительства или по месту нахождения. Для участников голосования откроют 4134 основных участка: в административных зданиях – 218, в помещениях учреждений образования – 2558, в помещениях учреждений культуры – 1023, в офисных, торговых центрах – шесть, в воинских частях – 17, в учреждениях здравоохранения – 67, в иных помещениях – 245, рассказали в ведомстве.