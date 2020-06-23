Умер народный артист СССР Николай Фадеечев

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы ГАБТ.
"Николай Борисович, как сообщил его сын, находился последнюю неделю в 67-й больнице, и сегодня скончался от сердечной недостаточности", — сказал собеседник агентства.
Фадеечев родился в 1933 году, учился в Московском хореографическом училище.
В 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра. В ее составе он танцевал в течение 25 лет. Он снимался в кинофильме-балете "Лебединое озеро", кинофильме-концерте "Балерина" и других.
Долгое время был практически постоянным партнером Майи Плисецкой, а также танцевал с Галиной Улановой.
В 1977 году он стал педагогом-репетитором Большого театра, закончив карьеру танцовщика. Под его руководством репетировали Андрей Уваров, Сергей Филин, Николай Цискаридзе и Руслан Скворцов.
© РИА Новости / Александр МакаровСолист балета Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев в роли принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро"
Солист балета Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев в роли принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро"