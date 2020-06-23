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Умер народный артист СССР Николай Фадеечев
Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил во вторник РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:09
культура
николай фадеечев
россия
балет
большой театр
московское хореографическое училище
николай цискаридзе
майя плисецкая
галина уланова
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
николай фадеечев, россия, балет, большой театр, московское хореографическое училище, николай цискаридзе, майя плисецкая, галина уланова, ссср

Умер народный артист СССР Николай Фадеечев

13:34 23.06.2020 (обновлено: 14:09 23.06.2020)
15389
© РИА Новости / Николай СаховскийСолист балета Государственного академического Большого театра СССР Николай Фадеечев
Солист балета Государственного академического Большого театра СССР Николай Фадеечев
© РИА Новости / Николай Саховский
Солист балета Государственного академического Большого театра СССР Николай Фадеечев. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы ГАБТ.

"Николай Борисович, как сообщил его сын, находился последнюю неделю в 67-й больнице, и сегодня скончался от сердечной недостаточности", — сказал собеседник агентства.

Фадеечев родился в 1933 году, учился в Московском хореографическом училище.
В 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра. В ее составе он танцевал в течение 25 лет. Он снимался в кинофильме-балете "Лебединое озеро", кинофильме-концерте "Балерина" и других.
Долгое время был практически постоянным партнером Майи Плисецкой, а также танцевал с Галиной Улановой.
В 1977 году он стал педагогом-репетитором Большого театра, закончив карьеру танцовщика. Под его руководством репетировали Андрей Уваров, Сергей Филин, Николай Цискаридзе и Руслан Скворцов.
© РИА Новости / Александр МакаровСолист балета Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев в роли принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро"
Солист балета Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев в роли принца Зигфрида в балете Лебединое озеро
© РИА Новости / Александр Макаров
Солист балета Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев в роли принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро"
42014139
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КультураНиколай ФадеечевРоссияБалетБольшой театрМосковское хореографическое училищеНиколай ЦискаридзеМайя ПлисецкаяГалина УлановаСССР
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