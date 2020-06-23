Нидерланды запретят электронные сигареты с необычными вкусами

Таким образом власти реагируют на выводы Института Тримбос о вреде электронных сигарет, уточняет издание. По данным специалистов, электронные сигареты наносят больший, чем ожидалось, вред здоровью. Институт посоветовал принять такие меры, чтобы обычные электронные сигареты со вкусом табака могли курить только те курильщики, которые раньше не смогли бросить курить, используя другие методы.

"Все виды организаций очень стараются обеспечить такое положение дел, при котором начать курить было бы сложнее, а бросить - легче. Также это остро необходимо, поскольку просто неприемлемо, когда 20 тысяч человек в нашей стране погибают от последствий курения ежегодно, и примерно 75 детей ежедневно начинают курить… Нынешнее некурящее поколение должно стать поколением без электронных сигарет. Здесь не место электронным сигаретам со всеми видами соблазнительных и экзотических ароматов ", - приводит издание выдержку из заявления госсекретаря Паула Блокхиуса.

Издание отмечает, что нидерландское правительство также ограничивает продажу устройств нагревания табака, таких как IQOS. Они попадут под те же правила, что и другие табачные изделия, в частности, сигареты. Поэтому на них будет распространяться минимальное возрастное ограничение, и, кроме всего прочего, их нельзя будет выставлять в магазинах или рекламировать. Правительство также работает над введением акцизов на новые курительные изделия, в частности, на электронные сигареты.