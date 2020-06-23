С перрона на войну: портреты фронтовиков украсили здание вокзала

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Фотографии уральских фронтовиков, которые отправились на войну с перрона свердловского вокзала, разместили на его фасаде. Снимки тех, кто не вернулся домой, помещены в черные рамки. Коллективный портрет занимает 12 полотнищ общей площадью более 350 квадратных метров. Баннер провисит на здании вокзала до второго сентября.