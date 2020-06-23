https://ria.ru/20200623/1573360023.html
С перрона на войну: портреты фронтовиков украсили здание вокзала
Фотографии уральских фронтовиков, которые отправились на войну с перрона свердловского вокзала, разместили на его фасаде. Снимки тех, кто не вернулся домой, помещены в черные рамки. Коллективный портрет занимает 12 полотнищ общей площадью более 350 квадратных метров. Баннер провисит на здании вокзала до второго сентября.
2020-06-23T13:35
2020-06-23T13:35
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С перрона на войну: портреты фронтовиков украсили здание вокзала
Фотографии уральских фронтовиков, которые отправились на войну с перрона свердловского вокзала, разместили на его фасаде. Снимки тех, кто не вернулся домой, помещены в черные рамки. Коллективный портрет занимает 12 полотнищ общей площадью более 350 квадратных метров. Баннер провисит на здании вокзала до второго сентября.
2020-06-23T13:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, ржд, екатеринбург, видео
С перрона на войну: портреты фронтовиков украсили здание вокзала
Фотографии уральских фронтовиков, которые отправились на войну с перрона свердловского вокзала, разместили на его фасаде. Снимки тех, кто не вернулся домой, помещены в черные рамки. Коллективный портрет занимает 12 полотнищ общей площадью более 350 квадратных метров. Баннер провисит на здании вокзала до второго сентября.
2020-06-23T13:35
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PT0M57S
С перрона на войну: портреты фронтовиков украсили здание вокзала
Фотографии уральских фронтовиков, которые отправились на войну с перрона свердловского вокзала, разместили на его фасаде. Снимки тех, кто не вернулся домой, помещены в черные рамки. Коллективный портрет занимает 12 полотнищ общей площадью более 350 квадратных метров. Баннер провисит на здании вокзала до второго сентября.