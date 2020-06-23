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Распространение нового коронавируса
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На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
COVID-19 выявлен за последние сутки на Сахалине и Курилах еще у 38 человек, общее число зарегистрированных инфицированных достигло 617, сообщил во вторник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:37
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, итуруп, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

13:37 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн - РИА Новости. COVID-19 выявлен за последние сутки на Сахалине и Курилах еще у 38 человек, общее число зарегистрированных инфицированных достигло 617, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 23 июня в Сахалинской области 617 случаев заболевания, 148 человек выписано с выздоровлением, 469 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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По данным оперштаба, коронавирусной инфекцией заболели шесть военнослужащих и членов их семей с курильского острова Итуруп, столько же человек заразились от заболевшего в одной из диаспор, остальные - от ранее инфицированных COVID-19.
Все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением. Островитяне, вылетающие за пределы области, смогут бесплатно сдать анализы на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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