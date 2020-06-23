На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

Все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением. Островитяне, вылетающие за пределы области, смогут бесплатно сдать анализы на коронавирус.