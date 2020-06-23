Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573359677.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 214, до 24 505, всего с начала пандемии умерли 1539 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
румыния
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6d4500ce22887148e73f81de5015e00f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_990:0:3038:2048_1400x0_80_0_0_f5b6ed1b11b50e55b2e0492b49ab7df1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи

13:30 23.06.2020 (обновлено: 13:31 23.06.2020)
77
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 214, до 24 505, всего с начала пандемии умерли 1539 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 24 291 случае заражения, 1523 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодня в Румынии подтверждены 24 505 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1539 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что почти 17,2 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
Рекомендуем
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 просит расследовать увольнение украинского прокурора
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число жертв коронавируса превысило 8,2 тысячи
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили результаты морского мониторинга оружейного эмбарго по Ливии
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 59 487
Коронавирус
Немецкие медики отметили важность соблюдения дистанции при COVID-19
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 14,7 тысячи
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 32 527
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США выявили более 31 тысячи новых случаев коронавируса
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД прокомментировал сообщения о якобы российском беспилотнике в Ливии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
Число выявленных зараженных COVID-19 в Сербии превысило 13 тысяч
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 171
Здание ООН в Нью-Йорке
Россия продолжит работу в СБ ООН над смягчением санкций в отношении КНДР
Здание больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
Работа за компьютером
Эксперты обнаружили утечку данных почти пяти миллионов россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния