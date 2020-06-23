Защита по делу MH17 просит расследовать увольнение украинского прокурора

"Мы бы хотели обсудить еще один наш запрос на расследование… Это расследование увольнение прокурора Украины, который был членом Совместной следственной группы (ССГ). В ответ на замечание прокурора Нидерландов о том, что в СМИ было много спекуляций на тему причин его увольнения, защита не снимает никаких заключений на основе данных слухов, но хотела бы расследовать причины увольнения. Это расследование может выявить много фактов, включая то, какое именно расследование вел этот прокурор в составе ССГ", - сказал адвокат.