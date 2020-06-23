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Защита по делу MH17 просит расследовать увольнение украинского прокурора
Защита по делу о крушении рейса MH17 просит расследовать увольнение прокурора, который был представителем Украины в Совместной следственной группе (ССГ),... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:53
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

Защита по делу MH17 просит расследовать увольнение украинского прокурора

13:29 23.06.2020 (обновлено: 13:53 23.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЦветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Защита по делу о крушении рейса MH17 просит расследовать увольнение прокурора, который был представителем Украины в Совместной следственной группе (ССГ), возглавляемой Нидерландами, по расследованию авиакатастрофы малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, заявил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях в Нидерландах во вторник.
В декабре 2019 года стало известно, что прокурор, который являлся представителем Украины в международной следственной группе по расследованию авиакатастрофы, уволен. Его фамилия не называлась.
При этом в феврале 2020 года нидерландская газета NRC Next сообщила, что шестерых украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы.
"Мы бы хотели обсудить еще один наш запрос на расследование… Это расследование увольнение прокурора Украины, который был членом Совместной следственной группы (ССГ). В ответ на замечание прокурора Нидерландов о том, что в СМИ было много спекуляций на тему причин его увольнения, защита не снимает никаких заключений на основе данных слухов, но хотела бы расследовать причины увольнения. Это расследование может выявить много фактов, включая то, какое именно расследование вел этот прокурор в составе ССГ", - сказал адвокат.
Кроме того, по его словам, расследование поможет пролить свет на то, предпринимал ли украинский прокурор какие-то действия, чтобы помешать объективности украинского расследования.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Вчера, 12:51
Защита по делу MH17: украинские военные могли сбить Boeing по ошибке
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Вчера, 12:27
Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыВ мире
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