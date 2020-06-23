В Подмосковье приступили ко второму этапу борьбы с борщевиком

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Второй этап обработки земель от борщевика Сосновского начался в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
Обработка земель от борщевика на территории Московской области проходит в три этапа. Первый - в марте-апреле, второй - в июне, и третий - в июле, когда растение начинает выбрасывать семена.
"На сегодняшний день ко второму этапу борьбы с сорняком обработано 2 224 гектара, это 17% планируемой территории. Уничтожать борщевик мы начали в конце марта. Сейчас начался второй этап и продлится он до конца июля", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам итоги будут подведены в августе-сентябре текущего года. Собственники, которые не примут меры по его уничтожению, будут привлечены к административной ответственности и заплатят штраф.
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