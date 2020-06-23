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В Подмосковье приступили ко второму этапу борьбы с борщевиком
Второй этап обработки земель от борщевика Сосновского начался в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:28
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье приступили ко второму этапу борьбы с борщевиком

13:28 23.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Второй этап обработки земель от борщевика Сосновского начался в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
Обработка земель от борщевика на территории Московской области проходит в три этапа. Первый - в марте-апреле, второй - в июне, и третий - в июле, когда растение начинает выбрасывать семена.
"На сегодняшний день ко второму этапу борьбы с сорняком обработано 2 224 гектара, это 17% планируемой территории. Уничтожать борщевик мы начали в конце марта. Сейчас начался второй этап и продлится он до конца июля", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам итоги будут подведены в августе-сентябре текущего года. Собственники, которые не примут меры по его уничтожению, будут привлечены к административной ответственности и заплатят штраф.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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