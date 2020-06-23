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Немецкие медики отметили важность соблюдения дистанции при COVID-19
Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер рекомендовал не отказываться от правила соблюдения дистанции для предотвращения распространение коронавируса, это... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:26
2020-06-23T13:26
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости.
Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер рекомендовал не отказываться от правила соблюдения дистанции для предотвращения распространение коронавируса
, это правило можно смягчать на местном уровне, если для этого есть "хорошие" основания.
"С научной точки зрения нет указаний на то, что можно отменить правило соблюдения дистанции. На основании того, что известно сегодня, Институт Роберта Коха не может изменить эти рекомендации", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник.
Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что если вовсе не будет новых случаев заражения, то дистанцию все равно нужно соблюдать, Вилер отметил, что у Института Роберта Коха на сегодня именно такое понимание ситуации, но он допустил, что правило может корректироваться на местном уровне.
"Это наши данные (что соблюдение дистанции следует оставлять в силе даже при отсутствии новых случаев - ред.), но мы должны учитывать следующее, о чем мы говорили с самого начала: есть местные органы власти, которые, естественно, могут отходить от рекомендаций, это делается часто по определенным основаниям, они являются теми, кто на местах могут решать, отойти ли от рекомендаций. Если это хорошо обосновано, то они могут это делать. Но это в зоне ответственности местных властей", - заявил Вилер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.