Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян

"Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска "инфляционной спирали", то есть мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%", - сказала Набиуллина.