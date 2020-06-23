https://ria.ru/20200623/1573359103.html
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
Банк России может снижать ключевую ставку без риска "инфляционной спирали": политика регулятора не обернется обесценением зарплат и сбережений россиян, заявила... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:58
2020-06-23T13:58
динамика курсов валют
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200623/1573349284.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика