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Египет планирует отменить плату за получение визы
Египет планирует отменить плату за получение визы до конца октября, сообщает The Sun. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, визы, туризм, красное море, новости - туризм, египет

Египет планирует отменить плату за получение визы

14:13 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Египет планирует отменить плату за получение визы до конца октября, сообщает The Sun.
С 1 июля страна готова возобновить прием иностранных туристов, несмотря на то, что рост заболеваемости коронавирусом не остановлен. 22 июня было выявлено 1475 новых случаев. Общее число заболевших превысило 55 тысяч, более двух тысяч жителей скончались.
Чтобы путешественники все же приезжали отдохнуть на курорты Красного моря, власти решили до 31 октября не взимать плату за визы. Это позволит каждому гостю сэкономить 25 долларов.
Египет ждет иностранных туристов. Более 260 отелей получили сертификат гигиенической безопасности, который подтверждает соблюдение противовирусных мер.
Гостиницы смогут работать только с загрузкой в 50 процентов, в них должен быть врач.
На курортах не разрешается устраивать свадьбы или вечеринки, проводить развлекательные мероприятия, выставлять еду в открытых буфетах.
Также в общественных местах придется соблюдать социальную дистанцию.
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