https://ria.ru/20200623/1573359039.html
Египет планирует отменить плату за получение визы
Египет планирует отменить плату за получение визы до конца октября, сообщает The Sun. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:13
2020-06-23T14:13
коронавирус covid-19
визы
туризм
туризм
красное море
новости - туризм
египет
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, визы, туризм, красное море, новости - туризм, египет
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Египет планирует отменить плату за получение визы до конца октября, сообщает
The Sun.
С 1 июля страна готова возобновить прием иностранных туристов, несмотря на то, что рост заболеваемости коронавирусом не остановлен. 22 июня было выявлено 1475 новых случаев. Общее число заболевших превысило 55 тысяч, более двух тысяч жителей скончались.
Чтобы путешественники все же приезжали отдохнуть на курорты Красного моря, власти решили до 31 октября не взимать плату за визы. Это позволит каждому гостю сэкономить 25 долларов.
Египет ждет иностранных туристов. Более 260 отелей получили сертификат гигиенической безопасности, который подтверждает соблюдение противовирусных мер.
Гостиницы смогут работать только с загрузкой в 50 процентов, в них должен быть врач.
На курортах не разрешается устраивать свадьбы или вечеринки, проводить развлекательные мероприятия, выставлять еду в открытых буфетах.
Также в общественных местах придется соблюдать социальную дистанцию.