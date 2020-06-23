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Липецкая область
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Сквер Победы открыли в липецком селе
Сквер Победы открылся во вторник в селе Тербуны Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:25
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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353
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игорь артамонов, липецкая область

Сквер Победы открыли в липецком селе

13:25 23.06.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Сквер Победы открылся во вторник в селе Тербуны Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, основу будущего сквера заложили местные жители. Около десяти лет назад они своими силами расчистили пустырь и посадили деревья. Инициативу сельчан   поддержала областная и муниципальная власть. На благоустройство территории площадью более 10 тысяч квадратных метров были выделены 5,3 миллиона рублей, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
Артамонов отметил, что дорожки в сквере вымощены цветной плиткой, установлено освещение, лавочки, высажены вечнозеленые кустарники. Кроме того, оборудована детская спортивно-игровая площадка с резиновым покрытием, смонтирована входная арка. В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне тербунцы поддержали предложение назвать сквер в честь юбилейной даты.
"Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение", – сказал Артамонов.
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