Сквер Победы открыли в липецком селе

По его словам, основу будущего сквера заложили местные жители. Около десяти лет назад они своими силами расчистили пустырь и посадили деревья. Инициативу сельчан поддержала областная и муниципальная власть. На благоустройство территории площадью более 10 тысяч квадратных метров были выделены 5,3 миллиона рублей, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".