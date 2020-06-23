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Минобороны Украины заявило об одном обстреле в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило во вторник, что зафиксировало с начала суток один обстрел позиций силовиков в Донбассе, потерь среди военных нет. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:24
ситуация в днр и лнр
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353
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, оон, в мире

Минобороны Украины заявило об одном обстреле в Донбассе

13:24 23.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило во вторник, что зафиксировало с начала суток один обстрел позиций силовиков в Донбассе, потерь среди военных нет.
Ранее украинские военные заявили о 16 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.
По данным минобороны, во вторник ополченцы "нарушили режим тишины один раз в районе населенного пункта Орехово". "Боевых потерь в результате вражеского огня среди наших защитников нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Украинские силовики на блокпосту
Вчера, 07:52
Украинские силовики заявили о 16 обстрелах своих позиций в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
020032
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныООНВ мире
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