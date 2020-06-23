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Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Владимир Путин выступает с телевизионным обращением к гражданам. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:00
дмитрий песков
владимир путин
общество
политика
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Здоровья тебе дорогой Владимир Путин!!! И нервов целых, чтобы справиться со всяким дер#@ом.
188
Уже не интересно ни разу. И так все все поняли.
109
55
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Обращение Владимира Путина
LIVE: Обращение Владимира Путина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
видео, дмитрий песков, владимир путин, общество, политика
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Владимир Путин выступает с телевизионным обращением к гражданам.
2020-06-23T15:00
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PT51M08S

Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция

15:00 23.06.2020 (обновлено: 17:00 23.06.2020)
43766
Владимир Путин выступает с телевизионным обращением к гражданам.
Как сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, речь пойдет о наиболее актуальных темах, в том числе предварительных итогах борьбы с коронавирусом и состоянии экономики.
С начала эпидемии COVID-19 президент уже несколько раз выступал в таком формате.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.
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Обсудить 55
Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбществоПолитика
Популярные комментарии
Здоровья тебе дорогой Владимир Путин!!! И нервов целых, чтобы справиться со всяким дер#@ом.
23 июня, 17:06
Андрей
99700280
Уже не интересно ни разу. И так все все поняли.
23 июня, 17:02
artjom kolesov
65500039
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