Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция

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Владимир Путин выступает с телевизионным обращением к гражданам.

Как сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, речь пойдет о наиболее актуальных темах, в том числе предварительных итогах борьбы с коронавирусом и состоянии экономики.

С начала эпидемии COVID-19 президент уже несколько раз выступал в таком формате.