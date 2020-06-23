https://ria.ru/20200623/1573358879.html
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Владимир Путин выступает с телевизионным обращением к гражданам. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:00
2020-06-23T17:00
дмитрий песков
владимир путин
общество
политика
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Андрей
Здоровья тебе дорогой Владимир Путин!!! И нервов целых, чтобы справиться со всяким дер#@ом.
188
artjom kolesov
Уже не интересно ни разу. И так все все поняли.
109
55
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Обращение Владимира Путина
LIVE: Обращение Владимира Путина
2020-06-23T15:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, дмитрий песков, владимир путин, общество, политика
Владимир Путин выступает с телевизионным обращением к гражданам.
Как сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, речь пойдет о наиболее актуальных темах, в том числе предварительных итогах борьбы с коронавирусом и состоянии экономики.
С начала эпидемии COVID-19 президент уже несколько раз выступал в таком формате.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.