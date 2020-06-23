Мишустин отметил снижение числа новых случаев коронавируса

"Несколько последних дней ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться. За последние сутки выявлено 7,4 тысячи новых случаев этого заболевания", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.