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Мишустин отметил снижение числа новых случаев коронавируса
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Мишустин отметил снижение числа новых случаев коронавируса

13:22 23.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Несколько последних дней ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться. За последние сутки выявлено 7,4 тысячи новых случаев этого заболевания", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам Мишустина, такая же ситуация по Москве, где за сутки выявлен 1081 заболевший. "И в то же время мы продолжаем поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус. На сегодняшний день выполнено более 17 миллионов тестов", - заключил премьер.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что проведено более 17,5 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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