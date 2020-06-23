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В Свердловской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, число умерших с начала пандемии возросло до 75, сообщает во вторник оперативный... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, верхняя салда, красноуфимск, кировград

В Свердловской области умерли четыре пациента с коронавирусом

13:19 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, число умерших с начала пандемии возросло до 75, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 75", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлено 182 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов.
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Всего в регионе зарегистрировано 11311 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 737. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки в области выписаны 406 человек. Всего уральские врачи вылечили 5972 пациента, переболевших коронавирусом, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСвердловская областьВерхняя СалдаКрасноуфимскКировград
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