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В Свердловской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, число умерших с начала пандемии возросло до 75, сообщает во вторник оперативный... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:19
2020-06-23T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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красноуфимск
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, верхняя салда, красноуфимск, кировград
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости.
Еще четыре пациента с коронавирусом
скончались за сутки в Свердловской области
, число умерших с начала пандемии возросло до 75, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 75", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлено 182 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга
, Алапаевского района, Арамильского и Артемовского
городских округов, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска
, Карпинска, Краснотурьинска
, Красноуральска, Первоуральска
, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова
и Камышловского района, Кировграда
, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила
, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 11311 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 737. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки в области выписаны 406 человек. Всего уральские врачи вылечили 5972 пациента, переболевших коронавирусом, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.