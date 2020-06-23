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Для москвичей с COVID провели более 340 тысяч консультаций
Более 340 тысяч телемедицинских консультаций провели для москвичей с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:17
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353
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коронавирус в россии, здоровье, общество

Для москвичей с COVID провели более 340 тысяч консультаций

13:17 23.06.2020
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© Кирилл КаллиниковДевушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
© Кирилл Каллиников
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 340 тысяч телемедицинских консультаций провели для москвичей с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"С начала работы телемедицинского центра специалисты провели более 340 тысяч дистанционных консультаций для 114 тысяч человек, больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения телемедицинской помощи пациент должен зарегистрироваться на специализированной платформе департамента здравоохранения. С помощью видеосвязи специалисты центра в круглосуточном режиме отвечают на вопросы и дают рекомендации. Среднее время удаленного приема - 13–15 минут. Если у пациента нет компьютера или смартфона, врачи проводят консультации по телефону.
"Если состояние больного ухудшается, врач осматривает его очно, в случае необходимости принимает решение об оказании экстренной медицинской помощи. На данный момент госпитализированные пациенты составляют не более 4% от общего числа заболевших. Это подтверждает эффективный алгоритм работы врачей телемедицинского центра", - уточняется в материале.
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Отмечается, что у врачей есть доступ к электронной медицинской карте пациента - они могут видеть историю болезни, результаты проведенных исследований, анализов и в зависимости от данных корректировать лечение. После дистанционного приема в карту вносится вся информация, чтобы при необходимости это мог увидеть и другой специалист.
"В московском центре телемедицины работают 150 квалифицированных врачей в смену. Все они прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - дополняется в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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