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"Аэрофлот" рассказал о транспортировке клетки с получившей травму собакой
Клетка с собакой, которая получила травмы во время перелета рейсом "Аэрофлота", была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно, животное в полете могло... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:15
михаил демин
генеральная прокуратура рф
владимир бурматов
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общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил демин, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, москва, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт), общество

"Аэрофлот" рассказал о транспортировке клетки с получившей травму собакой

13:15 23.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники багажной службы
Сотрудники багажной службы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники багажной службы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Клетка с собакой, которая получила травмы во время перелета рейсом "Аэрофлота", была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно, животное в полете могло пораниться самостоятельно, заявил журналистам официальный представитель перевозчика Михаил Демин.
Ранее дочь пассажирки "Аэрофлота" пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь рейсом "Аэрофлота" получила окровавленную клетку с собакой. По ее словам, у животного травмированы морда, десна и зубы.
"Мы отследили все движение клетки, она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки демонтированы, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа", - сказал Демин журналистам.
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"Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете. Перелет - всегда большой стресс для животного. Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств", - добавил он.
Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что вновь направит запрос в "Аэрофлот" из-за очередного случая с травмированием животного при транспортировке в багажном отделении, и призвал авиакомпании пересмотреть правила перевозки питомцев.
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"Еще раз обращаюсь к авиакомпаниям и Росавиации: питомцы - не багаж! Нужно срочно делать правила перевозки животных более гибкими, гуманными и отвечающими реалиям сегодняшнего времени, интересам пассажиров и их владельцев", - написал парламентарий в своем Instagram.
В январе Telegram-канал Baza сообщил, что два кота погибли на борту самолета "Аэрофлота" во время перелета из Нью-Йорка в Москву. По данным издания, пассажир с тремя котами летел из Америки в Болгарию с пересадкой в "Шереметьево". Во время транспортировки два кота получили серьезные травмы и умерли, у третьего диагностировали обморожение. При этом переноски, в которых находились погибшие впоследствии животные, были сильно деформированы.
Представитель "Аэрофлота" заявил РИА Новости, что инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", перевозчик приложит все возможные усилия, чтобы виновные грузчики были привлечены к ответственности.
Позже Бурматову пришел ответ Генпрокуратуры на запрос после инцидента, где сообщалось, что аэропорт "Шереметьево" изменил технологию обработки багажа пассажиров с животными после гибели двух кошек на борту самолета из Нью-Йорка в Москву. При этом одного сотрудника аэропорта, причастного к смерти животных, уволили, других наказали.
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29 января, 08:00Туризм
"Я не багаж": что может измениться для животных на борту самолетов
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Михаил ДеминГенеральная прокуратура РФВладимир БурматовМоскваНью-Йорк (город)Шереметьево (аэропорт)Общество
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