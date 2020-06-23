"Аэрофлот" рассказал о транспортировке клетки с получившей травму собакой

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Клетка с собакой, которая получила травмы во время перелета рейсом "Аэрофлота", была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно, животное в полете могло пораниться самостоятельно, заявил журналистам официальный представитель перевозчика Клетка с собакой, которая получила травмы во время перелета рейсом "Аэрофлота", была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно, животное в полете могло пораниться самостоятельно, заявил журналистам официальный представитель перевозчика Михаил Демин

Ранее дочь пассажирки "Аэрофлота" пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь рейсом "Аэрофлота" получила окровавленную клетку с собакой. По ее словам, у животного травмированы морда, десна и зубы.

"Мы отследили все движение клетки, она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки демонтированы, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа", - сказал Демин журналистам.

"Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете. Перелет - всегда большой стресс для животного. Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств", - добавил он.

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что вновь направит запрос в "Аэрофлот" из-за очередного случая с травмированием животного при транспортировке в багажном отделении, и призвал авиакомпании пересмотреть правила перевозки питомцев.

"Еще раз обращаюсь к авиакомпаниям и Росавиации: питомцы - не багаж! Нужно срочно делать правила перевозки животных более гибкими, гуманными и отвечающими реалиям сегодняшнего времени, интересам пассажиров и их владельцев", - написал парламентарий в своем Instagram.

В январе Telegram -канал Baza сообщил, что два кота погибли на борту самолета "Аэрофлота" во время перелета из Нью-Йорка в Москву. По данным издания, пассажир с тремя котами летел из Америки в Болгарию с пересадкой в "Шереметьево". Во время транспортировки два кота получили серьезные травмы и умерли, у третьего диагностировали обморожение. При этом переноски, в которых находились погибшие впоследствии животные, были сильно деформированы.

Представитель "Аэрофлота" заявил РИА Новости, что инцидент находится в зоне ответственности компании " Шереметьево Хэндлинг", перевозчик приложит все возможные усилия, чтобы виновные грузчики были привлечены к ответственности.