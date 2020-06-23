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РСТ призвал уравнять требования к санаториям с гостиничными
Требования, которые Роспотребнадзор разработал для санаторно-курортных учреждений, необходимо срочно приравнять к тем рекомендациям, которые ведомство... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

РСТ призвал уравнять требования к санаториям с гостиничными

13:15 23.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРазметка для соблюдения социальной дистанции на территории санатория "Октябрьский" в Сочи
Разметка для соблюдения социальной дистанции на территории санатория Октябрьский в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Разметка для соблюдения социальной дистанции на территории санатория "Октябрьский" в Сочи
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Требования, которые Роспотребнадзор разработал для санаторно-курортных учреждений, необходимо срочно приравнять к тем рекомендациям, которые ведомство предлагает гостиницам, заявил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
В РСТ пояснили, что российские санатории просят власти смягчить условия работы. Из-за жестких требований Роспотребнадзора большинство здравниц не могут начать сезон, а те немногие, что открылись, работают себе в убыток. Главными бенефициарами в нынешней ситуации оказались гостиницы, требования к которым гораздо мягче, а также вообще бесконтрольный частный сектор.
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"Настал момент более активного взаимодействия с правительством РФ, Ростуризмом, а также региональной властью для нормализации положения в отрасли. Получилось, что самая готовая к борьбе с распространением коронавируса сфера – санкур – несет больше всех потерь. 430 тысяч мест в санаторном комплексе по всей стране, 6,5 миллиона человек, которые ежегодно пользуются услугами отрасли", - приводит слова Шпилько пресс-служба РСТ.
Он так же уточнил, что санкур фактически еще не восстановился с 2014 года, а теперь несёт новые убытки.
"Нельзя допустить такой несправедливости. Первым делом нужно принять неотложные меры, которые позволили бы изменить требования Роспотребнадзора к санаториям, сравнять их с гостиничными. И второе – создавать инструменты защиты интересов санкура в рамках Госдумы и исполнительной власти", - прокомментировал ситуацию представитель РСТ.
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Шпилько уверен, что в нынешней ситуации по-прежнему очень многое зависит от руководителей регионов. "Мы предполагали, что действия местных властей будут более лояльными по отношению к санаторно-курортному комплексу, чем на федеральном уровне. Но ситуация складывается диаметрально противоположная. Однако есть примеры, когда на региональном уровне очень хорошо понимают проблемы санкура. Так, власти Ставрополья недавно решили выделить санаториям субсидии на тестирование персонала. Пока неясно, как это сработает, но сам шаг показателен", - уточнил он.
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