РСТ призвал уравнять требования к санаториям с гостиничными

В РСТ пояснили, что российские санатории просят власти смягчить условия работы. Из-за жестких требований Роспотребнадзора большинство здравниц не могут начать сезон, а те немногие, что открылись, работают себе в убыток. Главными бенефициарами в нынешней ситуации оказались гостиницы, требования к которым гораздо мягче, а также вообще бесконтрольный частный сектор.

Он так же уточнил, что санкур фактически еще не восстановился с 2014 года, а теперь несёт новые убытки.

Шпилько уверен, что в нынешней ситуации по-прежнему очень многое зависит от руководителей регионов. "Мы предполагали, что действия местных властей будут более лояльными по отношению к санаторно-курортному комплексу, чем на федеральном уровне. Но ситуация складывается диаметрально противоположная. Однако есть примеры, когда на региональном уровне очень хорошо понимают проблемы санкура. Так, власти Ставрополья недавно решили выделить санаториям субсидии на тестирование персонала. Пока неясно, как это сработает, но сам шаг показателен", - уточнил он.