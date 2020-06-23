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Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 30 июня
Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 30 июня, сообщила во вторник судья по делу Анна Данибекян. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:12
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 30 июня

13:12 23.06.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Экс-президент Армении Роберт Кочарян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 30 июня, сообщила во вторник судья по делу Анна Данибекян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
"Заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 30 июня в 13.00 (12.00 мск)", - сказала судья в ходе процесса. По ее словам, решение обусловлено отсутствием на заседании адвоката Хачатурова Миграна Погосяна.
Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Позднее Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
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Экc-глава Армении Кочарян рассказал о планах после освобождения
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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