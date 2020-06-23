Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 30 июня

"Заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 30 июня в 13.00 (12.00 мск)", - сказала судья в ходе процесса. По ее словам, решение обусловлено отсутствием на заседании адвоката Хачатурова Миграна Погосяна.

Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Позднее Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.