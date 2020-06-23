Отрицавший COVID-19 схиигумен рассказал, что получил сан, имея судимость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов) из Свердловской области, отрицавший коронавирус, заявил, что получил сан священника, несмотря на совершенное им преступление.
"36 лет назад я, Романов Николай, преступил Уголовный кодекс, за что получил наказание по законному решению областного суда. Вину признал и раскаялся. Отбывая наказание, по благословению построил храм в честь Святителя Николая... Написал прошение патриарху Алексию II об освящении храма", - рассказал священник в своем видеообращении, которое выложено на YouTube.
По словам схиигумена, патриарх, находясь с визитом в Екатеринбурге, освятил этот храм. Потом в течение года владыка Викентий, возглавлявший на тот момент Екатеринбургскую епархию, указывал ему на необходимость принятия священнического сана, но схиигумен считал, что не достоин такого звания. Также Романов рассказал, что владыка Викентий посоветовал ему съездить к духовному отцу, старцу Кириллу Павлову в Переделкино - тот благословил его быть священником. Потом владыка Викентий, по словам Романова, возвел его в сан игумена.
Ранее на клирика было заведено административное дело из-за его высказываний о "псевдопандемии" коронавируса и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы во время режима самоизоляции епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Рассмотрение административного дела назначено на 7 июля.
Отец Сергий должен будет предстать и перед церковным судом. Первое заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
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