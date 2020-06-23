Отрицавший COVID-19 схиигумен рассказал, что получил сан, имея судимость

Ранее на клирика было заведено административное дело из-за его высказываний о "псевдопандемии" коронавируса и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы во время режима самоизоляции епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Рассмотрение административного дела назначено на 7 июля.