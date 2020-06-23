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Лавров отметил важность межливийского диалога
Внешние игроки в Ливии должны способствовать инклюзивному межливийскому диалогу, Турция и Египет с этим согласны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:08
обострение конфликта в ливии
сергей лавров
триполи
ливия
сша
в мире
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обострение конфликта в ливии, сергей лавров, триполи, ливия, сша, в мире

Лавров отметил важность межливийского диалога

13:08 23.06.2020
63
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Внешние игроки в Ливии должны способствовать инклюзивному межливийскому диалогу, Турция и Египет с этим согласны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Внешние игроки должны сделать все, чтобы помочь создать условия для инклюзивного межливийского диалога. Среди моих контактов телефонных в последние несколько дней были разговоры и с министром иностранных дел Турции, и с министром иностранных дел Египта. И тот, и другой мой коллега однозначно высказался в пользу именно такого подхода: отсутствия военного решения необходимо всем признать, надо садиться за стол переговоров и искать общеприемлемые договоренности", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министрами иностранных дел Китая и Индии.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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